"Tokat Yaşayan Miras Festivali" başladı! Batuhan Mumcu ve Selim Terzi açılış konuşmalarını yaptı!

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Bakanlığın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün bu yıl gerçekleştireceği 10 programdan birisinin, Tokat'taki bu festival olduğunu dile getirdi.

Tokat'ın 1000 yıllık Türk-İslam geçmişinin bulunduğu anlatan Mumcu, şunları kaydetti:

"Tokat, çok kıymetli sanat dallarında 'yaşayan miras' olarak kabul edilen kıymetli sanatçılarımızın bulunduğu bir şehir. Biz bu etkinliklerle sadece şehrimizi tanıtmıyoruz, buradaki mirasımızı, gastronomimizi, birçok daldaki mirasımızı genç kuşaklara aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Tokat'ta 3 gün sürecek festivalimizin başlangıç günündeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Vizyonu içerisinde en önemli konulardan bir tanesi geçmişimizi tanımak, geçmişimize ait mirasımızı unutmamak."

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de yaptığı açıklamada "Geçmişten günümüze kültürel değerlerimizin ve mirasımızın yaşatılması için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.” dedi.