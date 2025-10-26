HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ta 10 gün arayla 2 kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan G.S'ye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "adınız terör örgütüne karıştı" diyen A.A. ve C.A.Ş, evine gittikleri kadından yaklaşık 900 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak uzaklaştı.

İki zanlı 10 gün sonra Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandırdı. Zanlılar "polis ve savcı" olduklarını söyledikleri kadından 900 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden alarak ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Dört saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşadığını belirledi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyonla A.A. ve C.A.Ş, ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştüABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Samsun’da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralıSamsun’da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.