Tokat’ta alev alan otomobil demir yığınına döndü

Olay, saat 14.15 sıralarında Almus ilçesi Serince köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. yönetimindeki otomobil, Almus-Tokat kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarına çekerek dışarı çıkmasının ardından alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



