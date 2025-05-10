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Tokat’ta geleneksel Türk okçuluğu rüzgarı esti

Tokat’ta düzenlenen Geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla güzel mücadelelere sahne oldu.

Tokat’ta geleneksel Türk okçuluğu rüzgarı esti

Tokat 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul spor faaliyetleri geleneksel Türk okçuluğu grup müsabakaları, 21 ilden 117 takım ve 850 kişilik spor kafilesinin katılımıyla Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda tüm heyecanıyla sürdü. Ata sporunu yaşatan genç okçular, tarih kokan yay ve oklarıyla kıyasıya mücadele etti. Gençler hünerlerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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