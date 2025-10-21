HABER

Tokat’ta jandarmadan suç unsurlarına darbe

Tokat’ın Turhal ilçesinde bir evde ruhsatsız silah, kaçak kazı malzemesi ve uyuşturucu MADDE ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak kazı ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Turhal ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Alınan ihbar üzerine adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 37 adet tabanca mermisi, 2 adet detektör, 2 adet eski eser arama detektörü ve 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tokat
