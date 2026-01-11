HABER

Tokat’ta kan donduran baba cinayetinde cenaze toprağa verildi

Tokat’ta oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zihni Cankurtaran’ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından morgdan teslim alınarak toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran’ın, oğlu M.C. ile arasında kendisine ait gayrimenkullerin satılması nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine M.C.’nin babasını baltayla öldürdüğü öne sürülmüştü.

Yapılan otopsinin ardından morgda bekletilen naaş, daha sonra aile yakınları tarafından teslim alındı. Zihni Cankurtaran için Takyeciler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cankurtaran’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

