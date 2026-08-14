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Tokat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

TOKAT’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezi Behsat Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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