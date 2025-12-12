HABER

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 tabanca, 1 kemer ve 1 adet küp ele geçirilirken, şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde alınan istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan sıkı takip ve titiz çalışmaların ardından, adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli şahıs D. A.’nın ikameti ve aracında arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kemer ve 1 adet küp ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli D. A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İHA

Tokat
