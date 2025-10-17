Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tokat’ta Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve evinde yaptığı aramalarda çeşitli türlerde sentetik madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi. 16 Ekim’de M.A.’nın üzerinde yapılan aramada, 90 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1.40 gram tütünle karışık sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 8 bin 740 lira nakit ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 417 adet sentetik ecza tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., ’uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan işlem gördü. Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır