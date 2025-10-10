HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Tokat’ta Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik ecza hap ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il merkezinde bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 90 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen Y.P. isimli şahsı da yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 9 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama 1

Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına çarptı: 1 ölüKontrolden çıkan otomobil sulama kanalına çarptı: 1 ölü
Bitlis'te metruk binalar yıkılıyorBitlis'te metruk binalar yıkılıyor

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.