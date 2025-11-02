HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat’ta yaşlı çifti dolandıran sahte polisler Antalya’da yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para ile dolandırdı.

Tokat’ta yaşlı çifti dolandıran sahte polisler Antalya’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim 2025 günü Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal (78), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak 28 Ekim günü telefonla arandıktan sonra evlerine gelen şahısların "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle kendilerini kandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların, yaşlı çiftin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 1.500 Euro nakit para ve 645 bin 265 TL’yi havale yoluyla alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.
Antalya’da yakalandılar
Olayın ardından Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri, telefon analizleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen C.G. (37) ve K.E. (28) isimli şahıslar, Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler, ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar’a getirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat’ta yaşlı çifti dolandıran sahte polisler Antalya’da yakalandı 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da doğal gaz patlaması: 1 yaralıAnkara’da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyorEreğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.