Tom Barrack duyurdu! ABD'den S-400 ve F-35 meselesinde yeşil ışık: "Aylar içerisinde çözülebilir"

Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ABD'den önemli bir açıklama geldi. Türkiye ile ABD ilişkilerinin temel başlıkları arasında yer alan ve uzun süredir sürece dair görüşmelerin sürdüğü S-400 ve F-35 konularında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan bir değerlendirme geldi.

TOM BARRACK'TAN S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

Barrack, S-400 meselesinin çözümüyle ilgili ABD tarafının olumlu yaklaşımını aktaran açıklamasında, konunun aylar içerisinde çözüme kavuşturulabileceğin vurguladı.

"AYLAR İÇERİSİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"

Büyükelçi Barrack,"S-400 sorunu Başkan Trump ie Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ilişkilerine dayanan diplomasi ile aylar içinde çözülebilir" ifadesini kullandı.