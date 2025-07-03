Tom Clancy's Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri nelerdir? Rainbow Six Siege X minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, bilgisayarda akıcı bir şekilde oyun oynamak için önemlidir. Bu şekilde hangi seviyede bir bilgisayar oyun deneyiminize uygun olur, kolayca anlayabilirsiniz. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri farklı olabilir.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri nelerdir?

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X oynamak için bilgisayarın belirli donanım özelliklerini karşılaması gerekir. Oyun, gelişmiş grafikleri ve çevrim içi rekabetçi yapısıyla dikkat çeker. Performans açısından hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimlerine önem vermek gerekir.

Rainbow Six Siege X minimum sistem gereksinimleri en düşük ayarlarda oyunu çalıştırmak için gereklidir. Bunlar arasında; AMD Ryzen 3 3100 veya Intel i3-8100 seviyesinde bir işlemciye, 8 GB RAM’e ve NVIDIA GTX 1650 ya da denk bir ekran kartı yer alır. Oyunun kurulumu için yaklaşık 65 GB boş disk alanı da gereklidir. Bu seviyedeki sistemlerde oyunu düşük ayarlarda oynanabilir.

Rainbow Six Siege X minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 / Intel i3-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / Intel ARC A380 6GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Daha akıcı ve görsel olarak etkileyici bir deneyim için de Rainbow Six Siege X önerilen sistem gereksinimleri devreye girer. AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel i5-10400 işlemciler, RTX 2060 ya da AMD RX 6600 gibi güçlü ekran kartları ve yine en az 8 GB RAM, oyunu yüksek ayarlarda takılmadan oynamanızı sağlar. Oyunun yeni nesil grafiklerine karşılık, Windows 10 veya 11 (64-bit) işletim sistemi ve DirectX 12 desteği de önemlidir.

Rainbow Six Siege X önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen5 3600 / Intel i5-10400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 6GB / AMD RX 6600 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Rainbow Six Siege X, modern donanımlarda çok daha iyi performans gösteren bir oyun. Bilgisayar ne kadar güçlü olursa rekabetin yoğun olduğu bu taktiksel oyunda o kadar avantajlı olunur.