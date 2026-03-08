Tomarza’da tuvaletlere zarar verdiler

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İncilli Çavuş Parkı içerisindeki erkek tuvaletinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamu malına zarar verildi. Tuvalette bulunan su boruları kesilerek tesisata ciddi zarar verildi. Ayrıca kış aylarında suların donmaması ve vatandaşların buzlanma nedeniyle düşme tehlikesi yaşamaması için konulan termostatlı ısıtıcıların ayarları da son seviyeye kadar yükseltildiği görüldü. Ramazan ayında gerçekleştirilen saldırılar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır