Tomarza’da tuvaletlere zarar verdiler

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde park içerisinde bulunan tuvaletlere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İncilli Çavuş Parkı içerisindeki erkek tuvaletinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamu malına zarar verildi. Tuvalette bulunan su boruları kesilerek tesisata ciddi zarar verildi. Ayrıca kış aylarında suların donmaması ve vatandaşların buzlanma nedeniyle düşme tehlikesi yaşamaması için konulan termostatlı ısıtıcıların ayarları da son seviyeye kadar yükseltildiği görüldü. Ramazan ayında gerçekleştirilen saldırılar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kayseri
En Çok Aranan Haberler

