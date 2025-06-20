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Topkapı Sarayı geceleri ziyarete açılıyor! Topkapı Sarayı o tarihten itibaren akşamları açık...

Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbi sayılan Topkapı Sarayı, bu yaz ilk kez gece ziyaretçilerine kapılarını aralıyor. Milli Saraylar Başkanlığı’nın başlattığı yeni uygulama kapsamında, Saray 21 Haziran’dan itibaren her cumartesi akşamı 21.00 - 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. 14 Eylül’e kadar sürecek bu özel ziyaretlerde tarihi doku, gece ışıklarının büyülü atmosferiyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Topkapı Sarayı geceleri ziyarete açılıyor! Topkapı Sarayı o tarihten itibaren akşamları açık...

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor. Uygulama kapsamında Saray, 14 Eylül’e kadar cumartesi günü 21.00 - 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

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BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI: BÂB-I HÜMAYUN

Gün batımından sonra başlayacak olan ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bâb-ı Hümayun olacak. Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu’daki kafeterya açık olacak.

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MUKADDES EMANETLER DAİRESİ VE HAZİNE AÇIK

Ziyaret boyunca Kubbealtı, Silah Müzesi görülebilecek. Harem-i Hümâyun’da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol gezilebilecek. Enderun Avlusu’nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu da güzergâha dâhil. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada ziyaretçilerini bekliyor.

İSTANBUL’U PADİŞAHLARIN BAKIŞINDAN SEYRETME FIRSATI

Ziyaretin son durağı, ‘köşkler bahçesi’ olarak anılan dördüncü avlu olacak. Burada ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihî siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.

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ZAMANIN DIŞINDA BİR DENEYİM

Topkapı Sarayı’nın tarihî ihtişamı, yaz gecelerinin serinliğinde bambaşka bir ruha bürünüyor. Sarayın kubbeleri, avluları ve kutsal emanetleriyle dolu salonları, şehrin ışıkları altında farklı bir anlatım dili kazanıyor. En uzun günün ilk akşamında başlayan bu yolculuk, ziyaretçilerini zamanın dışına, tarihin kalbine davet ediyor.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Osmanlı Devleti Saray müze Topkapı Sarayı
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