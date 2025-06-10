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Toplam değeri 60 milyon lira! Türkiye'ye getirilecekti: Sırt çantasında ele geçirildi!

Türkiye’ye giriş yapan bir tırda beyan dışı döviz yakalandı. Edirne Kapıkule'nin karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda görevli gümrük yetkilileri, Türkiye yönüne ilerleyen bir tırda yaptıkları kontrollerde, herhangi bir bildirimde bulunulmayan 900 bin euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 60 milyon TL) nakit para ele geçirdi.

Toplam değeri 60 milyon lira! Türkiye'ye getirilecekti: Sırt çantasında ele geçirildi!

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda Bulgaristanlı yetkililer tarafından, Türkiye'ye gelen tırda yapılan aramada, beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar ele geçirildi.

Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi.

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Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan parsiyel mallar için düzenli belgeler sundu. Risk analizinden sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

TOPLAM DEĞERİ 60 MİLYON!

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Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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