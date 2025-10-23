HABER

Toplantı tutanağı nasıl tutulur ve düzenlenir?

Resmi kurumlarda, özel sektör alanındaki iş yerlerinde, okullarda ya da benzeri kuruluşlarda yapılan toplantılarda bazı kararlar alınır. Alınan kararların sözde kalmaması ve uygulamaya geçilebilmesi için yazılı olarak da bu kararlar beyan edilmelidir. Her toplantıda mutlaka tutanak tutulur ve bu tutanaklar belli kurallara göre düzenlenir.

Ferhan Petek

Tutanak resmi belgelerdir. Kuruluşlarda yapılan toplantılarda alınan kararların ve toplantı tutanaklarının resmi olarak kabul görülebilmesi için bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Tutanakların düzenlenmesi konusunda bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Yapılan toplantıya katılan herkesin toplantı için düzenlenen tutanakta imzasının ve isminin olması da tutanak düzenleme kuralları arasında yer almaktadır.

Toplantı tutanağı nedir? Toplantı tutanağı nasıl tutulur?

Trafikte yaşanan kazalarda, özel ya da tüzel kurumlarda gerçekleştirilen toplantılarda tutanak tutulur. Yaşanan bir olayın resmi olarak kayıt altına alınabilmesi için düzenlenen belgeler tutanak olarak isimlendirilmektedirler.

Ayrıca yapılan toplantılarda kayıt altına alınan toplantı tutanağı da resmi tutanak olabilmesi için bazı kuralara ve dikkat edilmesi gereken noktalara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Toplantı tutanaklarının işlevleri ve geçerlilikleri vardır. Örnek olarak toplantının kronolojik bir kaydı tutulmaz. Toplantıda alınmış olan kararları, katılımcı olan kişileri, eylem unsurları ve önerileri barındıran toplantı tutanakları kişisel gözlem ya da yardı ve yorum içermemelidir.

Toplantı tutanağı nasıl düzenlenir?

Kamu toplantısı belgesi, kamu toplantılarında düzenlenir. Bu toplantılar hükumet organları, topluluk grupları ya da kuruluşlar tarafından bilgi alışverişi ya da bazı kararların alınması amacı ile yapılmaktadır. Hazırlanan toplantı tutanaklarında şu bilgiler mutlaka yer almalıdır:

  • Toplantı tarihi, saati, yeri
  • Katılan kişilerin ve katılması beklenen ancak o toplantıda bulunmayan kişilerin isimleri
  • Toplantının sahibinin ya da düzenleyen kişi ve birimin adı
  • Toplantının amacı
  • Toplantının gündemi
  • Eylemin unsurları
  • Ekip üyelerinden genel ve bireysel güncellemeler
  • Bir sonraki toplantıya ait program
  • Toplantı tutanağını hazırlayan kişinin ve tutanağın onayın veren ekip liderinin ismi
  • Toplantı sırasında paylaşılan belgelerin bağlantıları

Ayrıca toplantı tutanağı düzenlenirken şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:

  • A4 kağıdında hazırlanması gerekir.
  • Bir olay için tutuluyorsa o olayın bir toplantı için tutuluyorsa o toplantının gerçekleştiği yer, saat ve tarih bilgileri gibi ayrıntılar mutlaka tutanağa yazılmalıdır.
  • Toplantıya katılan her kişinin ismi ve imzası mutlaka toplantı tutanağında yer almalıdır. Aksi takdirde tutanak geçerli kabul edilmez.
