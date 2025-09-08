Toplu taşımada kış tarifesi alarmı: Kocaeli ve İzmir'de yeni düzenlemeler başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış ayları ve okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma sistemlerinde önemli değişikliklere gidiyor. 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, hem otobüs sefer sayılarını artıracak hem de deniz ulaşımında önemli indirimler sağlayacak. Kocaeli'de vapur seferlerinde ücretler yarı yarıya düşürülürken, İzmir'de ise ESHOT filosundaki tüm otobüsler detaylı bakımdan geçirilerek olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle toplu taşıma kullanımının öneminin arttığı belirtildi. Bu nedenle, vapur seferlerinde yapılan indirimlerin vatandaşlara hem zaman hem de ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Sefer sayıları da artırılarak, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, ESHOT bünyesindeki 1691 otobüsün tamamının detaylı bakımdan geçirildiğini duyurdu. Yaz dönemi boyunca süren çalışmalarla otobüslerin olası arızalarının önüne geçilmesi ve yolcu mağduriyetinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, tüm otobüsler kapsamlı bir temizlik sürecinden geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte artacak olan yolcu talebini karşılamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 135 personelin üç vardiya halinde çalıştığı bu süreçte, araçların iç ve dış temizliğine büyük özen gösterildi.

Özellikle öğrencilerin ve çalışanların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda sefer sıklığı artırılırken, bazı hatlarda ek seferler de konulacak. Bu sayede, toplu taşıma kullanıcılarının daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlanacak. Ayrıca, toplu taşıma araçlarının güzergahları ve sefer saatleri hakkında detaylı bilgiye belediyelerin resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından ulaşılabilecek.

İzmir'de toplu ulaşım araçlarına binişlerde kullanılan İzmirim Kart'ın da online dolum imkanları genişletildi. Vatandaşlar, kartlarına internet üzerinden kolayca bakiye yükleyebilecek ve böylece duraklarda bekleme sürelerini kısaltabilecekler.

Kocaeli ve İzmir'deki bu yeni düzenlemeler, toplu taşıma kullanıcıları için önemli bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Hem ekonomik açıdan indirimler hem de sefer sayılarındaki artış, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Ancak, uygulamanın başarısı, seferlerin planlanan saatlerde yapılması ve otobüslerin yeterli kapasiteye sahip olmasıyla doğru orantılı olacak. Belediyelerin bu konularda hassas davranması ve gerekli denetimleri yapması önem taşıyor.