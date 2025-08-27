'Toplumda çok sık görülüyor' Uzman isim uyardı: Nefes darlığına sebep oluyor!

Fırat Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, tiroit nodüllerinde uygulanan ameliyatsız tedavi hakkında bilgiler verdi.

TOPLUMDA ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR

Yıldırım, "Tiroit nodülleri toplumda çok sık görülmektedir. Bunları çoğu iyi huylu karakterlidir. Bazı iyi huylu nodüller, hastalarda yutma güçlüğü ve nefes darlığına sebep olabilmektedir. Ayrıca bazı hormonlar fazla çalışarak tiroit hormon üretimi yapabilmektedir.

Biz bu nodülleri uygun hastalarda mikrodalga ablasyon yöntemi ile yakabilmekteyiz. Mikrodalga ablasyon yöntemi ile hastaların tiroit nodülleri küçülmektedir. Mikrodalga ablasyon işlemi ameliyata alternatif bir işlemdir.

Sadece lokal anestezi eşliğinde bu işlemi yapıyoruz. Lokal anestezi sonrasında hastalar herhangi bir ağrı hissetmiyor. Hastalar aynı gün işlem bitiminden sonra taburcu olabiliyor.

Uygulanan yöntemden sonra hastanın tiroit nodüllerinde belirgin küçülmeler görmekteyiz. Birinci ayda yüzde 30, üçüncü ve altıncı ay kontrollerinde yüzde 50 ve 12'inci aya doğru yüzde 70 ile 80 arasında nodüllerde küçülme yakalayabiliyoruz. Bu sayede hastaların semptomlarını iyileştirebilmekteyiz" diye konuştu.

(İHA)