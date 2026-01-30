Toprakla kurulan hayat: Karı-koca dört mevsim tarlada çalışıyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik yapan aile, yılın dört mevsimi tarlada çalışıyor. Sabahın ilk ışığında başlayan mesai, akşam karanlığına kadar sürüyor. Çift, toprağa verdikleri emekle hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarının geleceğini inşa ediyor.

Kasım ayında ekilen ıspanakların hasadına başladıklarını anlatan Kemal İlter, ürünleri tek tek kesip yıkadıktan sonra pazara hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 200 metrelik alanda yapılan hasat, sadece bir ürün değil, aylar süren emeğin karşılığı.

DENEYEREK, ÜRETEREK AYAKTA KALIYORLAR

Aynı tarlada denemek için Japon turpu ektiklerini belirten İlter, "Asıl işimiz tarım. Buğday, ayçiçeği ve arpa ekiyoruz. Evimizde ineklerimiz var. Ne kazanıyorsak alın terimizle kazanıyoruz" dedi.

TARLADAN ÜNİVERSİTE SIRALARINA

İki çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşayan İlter, oğlunun Balıkesir’de mimarlık okuduğunu, kızının ise eğitimini tamamlayarak Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde işe başladığını söyledi. İlter ailesi için her hasat, çocukların geleceğine atılan bir adım oldu.

BALIKÇILIK DA YAPIYORLAR

Altınyazı Barajı’nda balıkçılık da yaptıklarını anlatan Kemal İlter, "Teknemiz, ağlarımız var. Traktörle tarlayı sürüyor, barajda balık tutuyoruz. Yazın biber ve patlıcan ekeceğiz. Umudumuz bereket" diye konuştu.

ÜRÜNLER DOĞRUDAN PAZARA

Hasadı tamamlanan ıspanaklar traktöre yüklenirken konuşan İlter, "Yarın Uzunköprü Perşembe Pazarı’nda olacağız. Ürünümüzü aracısız, doğrudan vatandaşla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

TOPRAKLA KURULAN BİR HAYAT

Yıl boyunca planlı üretim yaptıklarını anlatan İlter, kavun, karpuz, biber, salatalık, bezelye ve ıspanakla geçen bir ömrü özetleyerek, "Kesmesi zor, yıkaması zor ama bu toprağı seviyoruz. Biz üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"ZOR AMA VAZGEÇMİYORUZ"

Çiftçi eşi Sibel İlter ise tarladaki emeğin kolay olmadığını vurgulayarak, "Tarlada çalışmak zor ama çocuklarımızın geleceği için buna değer. Başka çaremiz yok, vazgeçmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır