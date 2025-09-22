Toroslar üzerindeki Hadim'de at ve eşekle patates hasadı: Kara saban geleneği yaşatılıyor...

Torosların dik yamaçları üzerine kurulu Konya'nın Hadim ilçesinde, eylül ayının gelmesiyle birlikte patates söküm işleri başladı.

İlçeye bağlı Gerez Mahallesi'nde köylüler, atalarından kalan geleneksel yöntemleri yaşatarak kara sabanla patates hasadını sürdürüyor.

Hadim'de köylülerin pekmez kaynatma ve bağbozumu telaşının ardından, güz mevsiminin bereketi tarlada patates hasadıyla devam ediyor.

"DEDELERİMİZİN MİRASINI YAŞATIYORUZ"

Köy sakinlerinden İsa Tufan, kara sabanın kendileri için bir miras olduğunu vurgulayarak, "Elimizdeki kara saban bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan miras. Aynı yöntemle dede mirasımızı devam ettiriyoruz. Bu saban biraz ilkel yöntem oluyor ama yeni yöntemlerden çapa motorları veya traktörlerle söküm yapılıyor. Bizim burada arazilerimiz parça parça ve küçük olduğu için mecburen bu yöntemi kullanıyoruz. Ömrümüz oldukça bu geleneği devam ettireceğiz" dedi.

"GÜZ VAKTİ ÇALIŞIYORUZ, KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Patates sökümüne başlayan köylülerden Fatma Vural ise hem güzün bereketine hem de geleneksel yöntemlere dikkat çekerek, "Eylül ayının girmesiyle birlikte patates söküm işlerine başladık. Önümüzdeki günlerde de elma armut hasadımız başlayacak. Patatesi atalarımızdan kalma yöntemle söküyoruz. Bağbozumunu da gerçekleştirdik. Kara sabanla patates sökümüne bundan sonra da devam edeceğiz. Güz vakti çalışıyoruz ama kışın da biriktirdiklerimizi inşallah yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLA SÖKÜM DAHA SAĞLIKLI OLUYOR"

Patates sökümünün geçmişten günümüze serüvenini anlatan 70 yaşındaki Mehmet Durmaz ise, "Analarımız, babalarımız öküzle patates sökerdi, sonradan eşek ve atla sürmeye başladı. Biz de bunlarla sürdürüyoruz. Ama artık at ve eşek sayısı da azaldı. Köy yerinde hayvan bulmak zorlaştı, birkaç arkadaşta kaldı sadece. Zaten çok geniş arazimiz yok. Araziler ufak parçalar halinde. Bu şartlarda geçimimizi temin etmeye çalışıyoruz. Ben 70 yaşındayım, babam 92 yaşında vefat etti. Ta o zamanlardan beri bu işi yapıyorum. Patpat dediğimiz çapa motoruyla söküyorlar ama bu yöntem sağlıklı olmuyor, patatesi zedeliyor. Hayvanla daha güzel oluyor" dedi.

Hadim ve çevresinde köylüler, küçük ve parçalı arazilerde tarımı geleneksel yöntemlerle sürdürerek hem geçmişten kalan mirası yaşatıyor hem de kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

