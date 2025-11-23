HABER

Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen "yüzen ev" projesi, bölgenin yeni turizm cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.Uzun yıllardır Tortum Gölü kıyısında atıl durumda bulunan proje, genç girişimci Esra Tosun ve eşi Derviş Tosun tarafından yeniden hayata geçirildi.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen "yüzen ev" projesi, bölgenin yeni turizm cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.

Uzun yıllardır Tortum Gölü kıyısında atıl durumda bulunan proje, genç girişimci Esra Tosun ve eşi Derviş Tosun tarafından yeniden hayata geçirildi. Tamamlanan yüzen ev, göl üzerinde hareket edebilen ve tekneyle çekilebilen yapısıyla dikkat çekiyor. Modern tasarımıyla öne çıkan ev, kafe ve organizasyon alanı olarak kullanılmak üzere yeniden düzenlendi. 2026 turizm sezonuna hazırlanan proje, bölgeye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yüzen ev, hem doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunarken hem de Uzundere’nin turizm potansiyeline yeni bir soluk kazandırıyor.

Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu 2

Esra Tosun, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tortum Gölü’nün eşsiz güzelliğini insanların daha yakından deneyimlemesini istedik. Bu ev hem bizim hayalimizdi hem de bölgemiz için yeni bir turizm değeri olacak" dedi.

Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu 3

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

