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Torunuyla dilendi, çöp karıştırdı, akıllı telefonla haber verdi! Erzurum’da ilginç dilenci operasyonu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 11:01
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Erzurum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kadın dilencilerden birisi parasına el koyan zabıta memuruna 'Haram ederim' diye tepki gösterdi.

Torunuyla dilendi, çöp karıştırdı, akıllı telefonla haber verdi! Erzurum’da ilginç dilenci operasyonu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle alışveriş merkezleri, cami önleri ve trafik ışıklarında yoğunlaştığı belirlenen dilenciler, otobüsle toplanarak Zabıta Daire Başkanlığı’na götürüldü. Operasyonda dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

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DİLENCİLER OTOBÜSLE TOPLANDI

Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle gerçekleştirilen operasyonda, cami önleri, ATM’ler ve trafik ışıkları gibi noktalarda dilenen kişiler tek tek yakalandı. Tamamını kadınların oluşturduğu dilenciler, otobüse bindirilerek merkeze götürüldü.

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TORUNUYLA, ÇOCUĞUYLA, TELEFONUYLA… HEPSİ FARKLI BİR YERDE YAKALANDI

Kadın dilencilerden biri kucağında torunuyla, bir diğeri ise çocuklarıyla birlikte dilenirken yakalandı. Zabıtanın geldiğini fark eden bir kadın çöp bidonunu karıştırarak “dilenci değilim” savunmasında bulundu. Yabancı uyruklu bir kadın ise otobüse bindikten sonra diğerlerine, “Niye haber vermediniz” diyerek tepki gösterdi.

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“BENİ MARKETİN YANINDA TUTTULAR”

Yakalanan başka bir kadın, akıllı telefonuyla “Beni marketin yanında tuttular” diyerek arkadaşlarına mesaj gönderdi. Bir marketin önünde elinde paspas beziyle dilenirken yakalanan başka bir kadın ise, topladığı paraların “merdiven yıkayarak” kazanıldığını iddia etti.

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“PARANI GERİ VERECEĞİZ” DEYİNCE CEBİNDEN ÇIKARDI

Zabıta memurunun paraları istemesi üzerine direnen kadın, “Bunları merdiven yıkayarak kazandım. Vermezseniz haram ederim” dedi. Memurun “Paranı geri vereceğiz” sözü üzerine kadın, önce madeni sonra kağıt paraları cebinden çıkardı.

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TUTANAKLA TESLİM EDİLDİ

Otobüsle Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliği’ne götürülen dilencilerden toplanan paralar, tutanak karşılığında kuruma teslim edildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta para otobüs
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