Tost makinelerinin tarihçesinin Antik Yunan dönemine dayandığı kabul edilmektedir. O dönemde insanların tost makinesine benzer bir alet kullandıklarına dair bazı kanıtlar bulunmuştur. İki uzun demirin birleştirilerek arasına konan ekmeklerin ateşte kızartıldığı düşünülmektedir. 1869 yılında tost makinesinin ilk patenti alınmıştır. Daha sonraki süreçte demir dökümlü ve gaz ile çalışan bir tost makinesi modeli geliştirilmiştir. 1911 yılına gelindiğinde ise bugün de kullanılan ve elektrik ile çalışan tost makineleri icat edilmiştir.

İki metal parçanın menteşe kullanılarak birbirine bağlanması şeklinde meydana gelen tost makineleri aralarında ekmek kızartmak ve tost yapmak için üretilmiş mutfak araçları olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak elektrik ile çalışan ve ısıtıcı özellikteki plakaları alüminyum veya teflon kaplı olan tost makineleri demir sacdan ya da demir dökümden üretilmektedir.

Tost makinelerinin kablosu neden bu kadar kısadır?

İlk tost makinesinin Almanya ve Hollanda’da 1300’lü yıllarda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu zamanlarda insanların iki uzun demir platformu birleştirerek aralarında ekmek kızarttıkları ya da hamur pişirdikleri bilinmektedir. Hatta bu durumun sanata çevrildiği de tahmin edilmektedir. Üretilen tost makinelerine ülkelerin logoları, armaları ve dini sembolleri işlenmeye başlanmıştır. 1620’li yıllarda ise Hollandalıların tost makinesini Amerika Birleşik Devletleri’ne getirdikleri tespit edilmiştir.

Genel olarak tüm mutfak aletlerinde olduğu gibi tost makinelerinin de dikkat çeken bir özelliği bulunmaktadır. Bu özelik tüm mutfak aletlerinin ortak bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Tüm mutfak aletlerinin kabloları genel olarak diğer elektrikli cihazlardan daha kısa boyutlarda üretildiği dikkat çekici bir konu olmuştur.

Bu konuda birçok farklı teori bulunmaktadır. Örnek olarak bu durumun nedeninin kablo yönetiminin yapılabilmesi ve bazı parça düzenlemelerinde kolaylık sağlaması için olduğu düşünülmektedir. Sebebi her ne olursa olsun bu durum bir tesadüf değil gerekçesi bulunan özenle düşünülmüş bilinçli bir tercihtir.

Kısa kablolar genel olarak güvenlik içindir. Mutfak aletlerinin çoğunda sıcaklık ve keskinlik durumu bulunmaktadır. Kabloların kısa olması bu eşyaların güç kaynaklarından kolay bir şekilde yönetilebilecek bir mesafede tutulmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle tehlikeli olabilecek mutfak aletlerinin kablolarının kısa olduğu bilinmektedir.

Mutfak aletlerinin kablolarının kısa olması takılma ve çekme gibi risklerin de oluşmasını engellemek amacı taşımaktadır. Cihaza özgü olan gereksinimler dolayısı ile bu ürünlerin kabloları genel olarak kısa yapılır. Güvenli kullanım beklentilerini karşılamak için üreticiler mutfak aletlerinin kablolarını kısa yapmaktadırlar. Bazı cihazlar ayrıca uygun ısı dağılımı ve topraklama sağlamak için de güç kaynağına sınırlı bir mesafede kullanılması gerektikleri için kabloları kısa olur.