'Tost makinesiyle mi çektin?' dediğiniz fotoğraflarınızı netleştirecek ücretsiz internet siteleri ve uygulamalar! Bulanık ve kalitesiz fotoğraflar nasıl netleşir?

Düşük çözünürlüklü, bulanık veya pikselli fotoğraflar artık sorun olmaktan çıkıyor. Eski fotoğraflar, kalitesiz kameralarla çekilen görüntüler ya da uygulama kaynaklı düşük kaliteli görseller, yapay zeka destekli ücretsiz internet siteleri ve uygulamalar sayesinde saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü hale getirilebiliyor.

LET’S ENHANCE

Yapay zeka tabanlı süper çözünürlük algoritmalarıyla fotoğrafları orijinal kalitesini koruyarak büyütüyor.

WAİFU2X

Başlangıçta anime görselleri için geliştirilen bu araç, GPU destekli sinir ağıyla hem anime hem de fotoğrafları 2× veya 4× oranında büyütüp yüksek kalite sunuyor.

UPSCALE.MEDİA

Yapay zekâ ile görselleri 2×, 4× veya 8× oranında büyütüyor ve işlemi saniyeler içinde tamamlıyor.

IMGLARGER

SRCNN tabanlı yapay zeka modelleriyle fotoğrafları %800’e kadar büyütüyor, kenar yumuşaklığı ve detay koruması sağlıyor.

PİCWİSH

AI Image Enlarger aracıyla 2× ve 4× büyütme seçenekleri sunuyor.

REMİNİ

Bulanık, eski veya düşük çözünürlüklü fotoğrafları tek dokunuşla HD’ye dönüştürüyor.

ENHANCEFOX

10 milyondan fazla kullanıcısıyla bulanıklık giderme, gürültü azaltma ve netlik artırma özelliklerini gerçek zamanlı sunuyor.

PİXELUP

Fotoğrafları HD’ye taşırken renk düzeltme ve eski fotoğrafları renklendirme imkanı sağlıyor.

BİGJPG

Derin yapay zeka ile anime, karikatür veya gerçekçi fotoğrafları 16×’a kadar büyütebiliyor.

PHOTODİRECTOR

“AI Enhance” özelliğiyle düşük çözünürlüklü fotoğrafları tek dokunuşta netleştiriyor ve çözünürlüğü artırıyor.

Düşük çözünürlüklü fotoğraflarınızı tarihe gömmek için bu ücretsiz yapay zeka destekli araçları deneyebilirsiniz. Let’s Enhance’ten Remini’ye, Upscale.media’dan Bigjpg’ye kadar listedeki uygulamalar ve siteler, görsellerinizi saniyeler içinde HD kalitesine taşıyarak anılarınızı canlandırıyor.