'Tost makinesiyle mi çektin?' dediğiniz fotoğraflarınızı netleştirecek ücretsiz internet siteleri ve uygulamalar! Bulanık ve kalitesiz fotoğraflar nasıl netleşir?

Düşük çözünürlüklü, bulanık veya pikselli fotoğraflar artık sorun olmaktan çıkıyor. Eski fotoğraflar, kalitesiz kameralarla çekilen görüntüler ya da uygulama kaynaklı düşük kaliteli görseller, yapay zeka destekli ücretsiz internet siteleri ve uygulamalar sayesinde saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü hale getirilebiliyor.
Yapay zeka tabanlı süper çözünürlük algoritmalarıyla fotoğrafları orijinal kalitesini koruyarak büyütüyor.
Başlangıçta anime görselleri için geliştirilen bu araç, GPU destekli sinir ağıyla hem anime hem de fotoğrafları 2× veya 4× oranında büyütüp yüksek kalite sunuyor.
Yapay zekâ ile görselleri 2×, 4× veya 8× oranında büyütüyor ve işlemi saniyeler içinde tamamlıyor.
SRCNN tabanlı yapay zeka modelleriyle fotoğrafları %800’e kadar büyütüyor, kenar yumuşaklığı ve detay koruması sağlıyor.
AI Image Enlarger aracıyla 2× ve 4× büyütme seçenekleri sunuyor.
Bulanık, eski veya düşük çözünürlüklü fotoğrafları tek dokunuşla HD’ye dönüştürüyor.
10 milyondan fazla kullanıcısıyla bulanıklık giderme, gürültü azaltma ve netlik artırma özelliklerini gerçek zamanlı sunuyor.
Fotoğrafları HD’ye taşırken renk düzeltme ve eski fotoğrafları renklendirme imkanı sağlıyor.
Derin yapay zeka ile anime, karikatür veya gerçekçi fotoğrafları 16×’a kadar büyütebiliyor.
“AI Enhance” özelliğiyle düşük çözünürlüklü fotoğrafları tek dokunuşta netleştiriyor ve çözünürlüğü artırıyor.
Düşük çözünürlüklü fotoğraflarınızı tarihe gömmek için bu ücretsiz yapay zeka destekli araçları deneyebilirsiniz. Let’s Enhance’ten Remini’ye, Upscale.media’dan Bigjpg’ye kadar listedeki uygulamalar ve siteler, görsellerinizi saniyeler içinde HD kalitesine taşıyarak anılarınızı canlandırıyor.
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