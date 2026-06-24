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Tosya’da zabıta ekipleri maketleri denetledi

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, gramaj ile son kullanma tarihleri denetlendi.

Tosya’da zabıta ekipleri maketleri denetledi

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ilçedeki marketlerde yapılan denetimde, ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, ürünlerin gramajı ile son kullanma tarihleri kontrol edildi. Tosya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Vatandaşlarımızın ekonomik ve sağlık açısından mağduriyet yaşamaması adına denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Belediyemiz, halkımızın sağlığını, güvenliğini ve tüketici haklarını korumak amacıyla sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tosya’da zabıta ekipleri maketleri denetledi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tosya
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