Trabzon 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 20°C civarında gerçekleşecek.

Nem oranı yüksek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 9 km. Bu koşullar, Trabzon'un tipik Ekim ayı havasını yansıtıyor. Gündüzleri ortalama 20°C, geceleri ise 17°C sıcaklıklar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Ekim Perşembe günü hafif yağmurlu geçecektir. 3 Ekim Cuma günü ise çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüzleri 20-22°C, geceleri ise 15-18°C arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek kalacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Trabzon'un Ekim ayındaki değişken hava koşulları önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da önerilir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Deniz kenarında dalgalara karşı tedbirli davranmak önemlidir.

