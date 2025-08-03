Trabzon 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 26°C olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, akşam saatlerinde ise 27°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %79 ile %87 arasında değişecek.

4 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 26°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 25°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü de zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece 25°C civarında olacak. 8 Ağustos Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 24°C olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü alçak bulutlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece 24°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki uçabilecek nesnelerden uzak durmak ve dikkatli olmak gerekmektedir.