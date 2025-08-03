HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Trabzon 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 26°C olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, akşam saatlerinde ise 27°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %79 ile %87 arasında değişecek.

4 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 26°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 25°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü de zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece 25°C civarında olacak. 8 Ağustos Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 24°C olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü alçak bulutlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece 24°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki uçabilecek nesnelerden uzak durmak ve dikkatli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldıBozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildiYatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.