Trabzon 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında. Rüzgar hızı 8.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025'te hava daha da açacak. Bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında kalacak. Nem oranı ise %49 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak öngörülüyor.

Cuma günü, 5 Aralık 2025'te hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %48 civarında kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025'te hava bulutların arasından ara ara güneşini gösterecek. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak öngörülüyor.

Pazar günü, 7 Aralık 2025'te hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek, yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarabilir, açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızları orta seviyede. Rüzgarın etkisini hissetmek için hafif bir mont veya ceket yeterli olacaktır. Nem oranları genellikle orta seviyelerde kalır. Aşırı nemden kaynaklanan rahatsızlıklar beklenmemektedir. Hava durumunu güncel olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmak en iyisidir.