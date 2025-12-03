HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren hava durumu, artan güneşli günlerle öne çıkıyor. 3 Aralık'ta sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişirken, nem oranı yüzde 61 civarında olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise güneşli hava koşulları etkisini artıracak. Rüzgar hızları ise 8,1 km/saatten 12 km/saat seviyelerine çıkacak. Hava durumunu takip etmek, açık hava etkinlikleri için yararlı olacaktır.

Trabzon 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında. Rüzgar hızı 8.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025'te hava daha da açacak. Bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında kalacak. Nem oranı ise %49 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak öngörülüyor.

Cuma günü, 5 Aralık 2025'te hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %48 civarında kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025'te hava bulutların arasından ara ara güneşini gösterecek. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak öngörülüyor.

Pazar günü, 7 Aralık 2025'te hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek, yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarabilir, açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızları orta seviyede. Rüzgarın etkisini hissetmek için hafif bir mont veya ceket yeterli olacaktır. Nem oranları genellikle orta seviyelerde kalır. Aşırı nemden kaynaklanan rahatsızlıklar beklenmemektedir. Hava durumunu güncel olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmak en iyisidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!
Erzincan’da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandıErzincan’da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.