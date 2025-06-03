Trabzon 03 Haziran Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Haziran 2025 Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 17°C civarında olacak. Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklar, gündüz 17.5°C, gece 14.1°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 4 Haziran Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 17°C civarında kalacak. 5 Haziran Perşembe günü de benzer hava koşulları sürecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 18°C olacak. 6 Haziran Cuma günü tamamen güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece 18°C seviyelerinde olacak. 7 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı sağlanacak. Gündüz sıcaklığı yine 23°C, gece ise 18°C olacak.

Trabzon'un Haziran ayındaki yüksek nem oranı ve yağışlı gün sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artacaktır. Bu yüzden hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.