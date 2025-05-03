Trabzon 03 Mayıs Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu aralıklı sağanak yağmurlar ile geçecektir. En yüksek sıcaklık 14°C civarında tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11°C ile 14°C arasında değişecektir. Bu dönemde ortalama nem oranı %85 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 42 milimetre olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. 4 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli, 5 Mayıs Pazartesi günü çok bulutlu, 6 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli hava öngörülmektedir. Bu süreçte hava sıcaklıkları 12°C ile 16°C arasında değişecektir.

Trabzon'un iklimi, yıl boyunca yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları faydalıdır. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın hızına bağlı olarak açık alanlarda dikkatli olunması ve gereken önlemlerin alınması önerilir.