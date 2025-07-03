Trabzon 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak: Sabah saatlerinde 21°C, gündüz 24°C, akşam 23°C ve gece 20°C civarında seyredecek. Gün boyunca hafif yağmurlu ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km ile 15 km arasında esecek. Nem oranı ise %64 ile %71 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacaktır. 4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün geçirilecektir. 5 Temmuz Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 23°C'ye yükselmesi ve güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 25°C'ye ulaşacaktır. Bu gün de güneşli olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacaktır. Bol güneş ışığı altında bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparak konforlu ve güvenli bir hafta geçirmeniz mümkündür.