Trabzon 04 Kasım Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 4 Kasım'da parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19°C olacak. 5 ve 6 Kasım'da hafif yağmurlar görülecek ve sıcaklık 17°C ile 16°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esip, hızı 11-16 km arasında olacak. Yüksek nem oranları sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek. Havanın değişimi nedeniyle şemsiye taşımak ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Trabzon'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava, parçalı az bulutlu. Gündüz sıcaklık 19°C. Gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Rüzgar saatte 9 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %68. Gündüz nem oranı %71. Akşam nem %86. Gece nem %78 seviyelerinde olacak.

5 Kasım Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 17°C. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 11 km olarak tahmin ediliyor. Sabah nem oranı %68. Gündüz nem %71. Akşamda nem %86. Gece nem %78 seviyelerinde olacak.

6 Kasım Perşembe günü hava yine hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 16°C. Gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgar saatte 16 km hızla esmesi bekleniyor. Sabah nem oranı %68. Gündüzde nem %71. Akşam nem %86. Gece nem %78 seviyelerinde olacak.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağmurlar görülecek. Bu nedenle özellikle Çarşamba ve Perşembe dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. Rüzgarın hızlarının artması bekleniyor. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Rüzgar etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olacak. Sabah ve akşam saatlerinde bu daha belirgin hissedilebilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır.

