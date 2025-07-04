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Trabzon 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ve 22°C civarında bir sıcaklıkla geçecek.

Trabzon 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ve 22°C civarında bir sıcaklıkla geçecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de sağlığı korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparak konforlu ve güvenli bir hafta geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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