Trabzon 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 19°C civarında olacak.

Hava az bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar bu saatlerde devam edecek. Hissedilen sıcaklık 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde hava 21°C, bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat hızla kuzeybatıdan esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 17 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde hız 16 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 8 km/saat olarak hissedilecek. Bu saatlerde rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı sabah %73 olacak. Gündüz %75, akşam %81 ve gece %81 oranında nem bekleniyor. Basınç sabah 1013 hPa olacak. Gündüz 1014 hPa ölçülecek. Akşam basınç 1013 hPa olarak kaydedilecek. Gece saatlerinde ise basınç 1012 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 6 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. 7 Ekim Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C ile 22°C arasında olması tahmin ediliyor. 8 Ekim Çarşamba günü hava güneşli olacak, sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 16°C ile 24°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir tercih. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Sağanak yağışların beklendiği günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemli. Trafikte dikkatli olmak da gereklidir. Hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek keyifli zaman geçirmenize olanak sağlar.

