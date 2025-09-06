Trabzon 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %75, rüzgar hızı 21 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Trabzon'un Eylül ayındaki ortalama değerlerine yakındır.

Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hızın azaltılması önemlidir. Evlerde yüksek nem oranı nedeniyle rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalıdır. Ayrıca, nemlendirici cihazların kullanılması önerilmektedir.

Pazartesi ve Salı günleri de benzer şekilde yağışlı hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmeli ve araç kullanırken hızın azaltılması gerekmektedir. Evlerde rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalı ve nemlendirici cihazlar kullanılmalıdır.

Trabzon'un Eylül ayı genellikle 18.5°C ortalama sıcaklık, 16°C minimum ve 21.1°C maksimum sıcaklık değerleriyle tanımlanır. Aylık yağış miktarı 261 mm, nem oranı ise %87’dir. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.