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Trabzon 06 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Trabzon'da hava durumu güneşli olacak.

Trabzon 06 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 16°C arasında değişecek. Trabzon'un iklimi, gündüz ortalama 14°C, geceleri ise 9.9°C civarındadır.

7 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında seyredecek. 8 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 13°C ile 17°C arasında olacak. 9 Mayıs Cuma günü yağmur ihtimali yüksek. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında değişecek. 10 Mayıs Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında olacak.

Mayıs ayında Trabzon'un iklimi, gündüz ortalama 14.1°C, geceleri ise 9.9°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 168 mm, nem oranı ise %83'tür.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışların etkisiyle yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 16°C civarındadır. Serin suya girmeden önce uygun kıyafetler giymek ve hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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