Trabzon 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşımaktadır. Bu tarihte, hava sıcaklığı 12°C ile 17°C arasında değişecektir. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Nem oranı %62 ile %70 arasında olacaktır. Rüzgar hızı 6 km/s ile 8.4 km/s seviyelerinde ölçülecektir. Gün doğumu 07:31'de, gün batımı ise 16:54'te gerçekleşecektir.

8 Aralık Pazartesi günü hava daha güneşli geçecektir. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecektir. 9 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağışlar devam edecektir. Bu günde sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü ise hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Sıcaklık 11°C ile 13°C arasında değişecektir.

Bu hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle 7 Aralık Pazar günü için hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı havalarda su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 12°C ile 17°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarın 6 km/s ile 8.4 km/s arasında olması hafif bir rüzgar demektir. Ancak rüzgar geçirmez bir üst katman faydalı olabilir. Nem oranı %62 ile %70 arasında olacaktır. Hava bu nedenle biraz nemli hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişeceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak iyi bir fikir olacaktır. Özellikle 9 ve 10 Aralık tarihlerindeki yağış ihtimallerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.