HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 12°C ile 17°C arasında değişim gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Nem oranı %62 ile %70 arasında olacak. Rüzgar ise 6 km/s ile 8.4 km/s seviyelerinde ölçülecek. Özellikle bu tarihe yönelik hazırlıklar yapmak faydalı olabilir.

Trabzon 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşımaktadır. Bu tarihte, hava sıcaklığı 12°C ile 17°C arasında değişecektir. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Nem oranı %62 ile %70 arasında olacaktır. Rüzgar hızı 6 km/s ile 8.4 km/s seviyelerinde ölçülecektir. Gün doğumu 07:31'de, gün batımı ise 16:54'te gerçekleşecektir.

8 Aralık Pazartesi günü hava daha güneşli geçecektir. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecektir. 9 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağışlar devam edecektir. Bu günde sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü ise hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Sıcaklık 11°C ile 13°C arasında değişecektir.

Bu hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle 7 Aralık Pazar günü için hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı havalarda su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 12°C ile 17°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarın 6 km/s ile 8.4 km/s arasında olması hafif bir rüzgar demektir. Ancak rüzgar geçirmez bir üst katman faydalı olabilir. Nem oranı %62 ile %70 arasında olacaktır. Hava bu nedenle biraz nemli hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişeceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak iyi bir fikir olacaktır. Özellikle 9 ve 10 Aralık tarihlerindeki yağış ihtimallerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.