Trabzon 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak.

Trabzon 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Trabzon'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Nem oranı yüksek. Sıcaklık gün boyunca 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığının 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek nem, hava sıcaklığını daha da bunaltıcı hale getirebilir.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 24°C civarında olacak. 10 Ağustos Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 22°C olarak tahmin ediliyor.

Trabzon'un Ağustos ayındaki genel iklimi, yüksek nem oranı ve yağışlı gün sayısıyla karakterizedir. Ortalama nem oranı %89'dur. Ağustos ayında 14 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Bu dönemde deniz suyu sıcaklığı 26°C civarındadır.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, açık hava etkinlikleri için hava durumunu takip etmek önemlidir. Sıcak ve nemli günlerde bol su tüketilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından faydalıdır.

hava durumu Trabzon
