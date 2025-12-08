Trabzon 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Aralık Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı ise 16:54 olarak bekleniyor.

9 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 13°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü yer yer sağanakların ardından hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 10°C ile 13°C arasında değişecek.

13 Aralık Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 14°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü ise yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık 8°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek yararlıdır. Vücut ısınızı korumanıza destek olur. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.