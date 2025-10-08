HABER

Trabzon 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Trabzon'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %56 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9.6°C ile 17.9°C arasında değişecek. Nem oranı %90 seviyelerine yükselecek. Rüzgarın saatte 4.3 km hızla esmesi öngörülüyor.

10 Ekim Cuma günü ise şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %88'e ulaşacak. Rüzgarın saatte 4.8 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları günlük planlamalarınızı etkileyebilir. 9 ve 10 Ekim tarihindeki yağışları dikkate almak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre ayarlamak yararlı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Trabzon
