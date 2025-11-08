Trabzon 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sisli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %97 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı ise 1.1 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:59 olarak hesaplandı. Gün batımı ise 17:09’da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 9 Kasım Pazar günü puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. 11 Kasım Salı günü hava sıcaklığı yine 20°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü ise alçak bulutlar ile hava sıcaklığının 19°C olacağı tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında devam edecek.

Bu dönemde sabah saatlerinde hava genellikle sisli olacak. Gün içinde ise bulutlu ve hafif yağmurlu hali koruyacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek, planlarınızı esnek tutmanıza yardımcı olacaktır.