HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sisli ve sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı %97 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 1.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Puslu ve güneşli hava 9 ve 10 Kasım'da devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği belirtiliyor. Trafikte dikkatli olmak önemli.

Trabzon 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sisli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %97 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı ise 1.1 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:59 olarak hesaplandı. Gün batımı ise 17:09’da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 9 Kasım Pazar günü puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. 11 Kasım Salı günü hava sıcaklığı yine 20°C civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü ise alçak bulutlar ile hava sıcaklığının 19°C olacağı tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında devam edecek.

Bu dönemde sabah saatlerinde hava genellikle sisli olacak. Gün içinde ise bulutlu ve hafif yağmurlu hali koruyacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek, planlarınızı esnek tutmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntüGöbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntü
Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandıErzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.