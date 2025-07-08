Trabzon 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. İyi bir açık hava etkinliği için uygun bir gün sunuyor.

9 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Perşembe günlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Her iki gün de bol güneş ışığı ve sıcaklıkların 28-29°C arasında olması öngörülüyor. Bu durum, yazın keyfini çıkaranlar için ideal bir hava sunuyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanımı cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda dinlenmek de vücut sağlığını koruyacaktır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.