Trabzon 09 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Ekim 2025'te şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında, nem oranı ise %90 seviyelerinde olacak. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanılması öneriliyor.

Sedef Karatay

Trabzon'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık yaklaşık 22°C olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 4.3 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:26'da, gün batımı ise 17:50'de gerçekleşecek.

10 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak. 11 Ekim Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü ise yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız azaltılmalıdır. Sıcaklıkların 15-22°C arasında değişmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir. Nem oranının yüksekliği terlemenin artmasına neden olabilir. Bunun için bol su içmek önemlidir. Vücudun susuz kalmaması sağlanmalıdır.

