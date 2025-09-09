Trabzon 09 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %84. Rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Yağmur nedeniyle su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız azaltılmalıdır. Evlerde yüksek nem oranı nedeniyle rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalıdır. Nemlendirici cihazların kullanılması önerilmektedir.

Trabzon'un Eylül ayı genellikle 18.5°C ortalama sıcaklık, 16°C minimum ve 21.1°C maksimum sıcaklık değerleriyle tanımlanır. Aylık yağış miktarı 261 mm, nem oranı ise %87’dir. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterir. Hava durumunu düzenli takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.