HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 09 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Eylül 2025 Salı günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Trabzon 09 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %84. Rüzgar hızı batıdan saatte 19 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Yağmur nedeniyle su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız azaltılmalıdır. Evlerde yüksek nem oranı nedeniyle rutubet oluşumunu engellemek için havalandırma artırılmalıdır. Nemlendirici cihazların kullanılması önerilmektedir.

Trabzon'un Eylül ayı genellikle 18.5°C ortalama sıcaklık, 16°C minimum ve 21.1°C maksimum sıcaklık değerleriyle tanımlanır. Aylık yağış miktarı 261 mm, nem oranı ise %87’dir. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterir. Hava durumunu düzenli takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdıMuratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdı
CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.