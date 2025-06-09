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Trabzon 09 Haziran Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu olacak.

Trabzon 09 Haziran Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 24°C, gece saatlerinde ise 19°C civarında olacak. Hava, gün boyunca güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. Salı günü hava daha da açılacak. Güneş ışığı altında sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hava biraz daha bulutlanacak. Bu günlerde sıcaklık 25°C'ye kadar ısınacak.

Haziran ayı genelinde Trabzon'da ortalama sıcaklıklar 14.1°C ile 20.4°C arasında değişiyor. Bu dönemde nem oranı %85 civarında. Yağış miktarı ise 148 mm olarak kaydediliyor. Bu veriler, Haziran ayının Trabzon'da nemli ve yağışlı geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da ısınması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak gerekmektedir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Yağış ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Bu, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.

Yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin hava kalitesini takip etmeleri önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları daha iyi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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