Trabzon 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve puslu geçecek. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişirken, nem oranı %93 seviyesindedir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle haftasonu sıcaklıkların 8°C ile 12.8°C arasında düşmesi bekleniyor. Yağmur ihtimali göz önünde bulundurularak şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmak önemli hale gelecek. Rüzgarın hafif kalması bekleniyor.

Trabzon'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, kısmen güneşli ve puslu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:00. Gün batımı saati ise 17:07'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında seyredecek. Salı günü benzer koşullar devam edecek ve sıcaklıklar 14°C ile 16°C arasında olacak. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 14°C ile 16°C arasında değişecek. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 17°C arasında olacak. Cuma günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 14°C ile 16°C arasında seyredecek.

Hafta sonu hava daha da soğuyacak. Cumartesi günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 12.8°C arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişken ve serin olacağı öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Uygun giyinmek önemlidir. Yağmur ihtimali nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye almalısınız. Su geçirmez bir mont bulundurmak da faydalıdır. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

