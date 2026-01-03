HABER

Venezuela Ankara Büyükelçiliği saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu!

Son dönemde ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon tavan yapmıştı. Bugün ise Venezuela'nın başkentinden patlama sesleri duyuldu. ABD medyası saldırıların Trump hükümeti tarafından yapıldığını iddia ederken Venezuela Ankara Büyükelçiliği'nden de son dakika değerlendirmesi geldi. Saldırılardan ABD sorumlu tutuldu.

Doğukan Akbayır

Sabah saatlerinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bombalar patladı. Uçakların alçak uçuş yaptığı kentte kaos hakimken akıllara direkt ABD geldi. ABD Başkanı Trump Venezuela'yı defalarca kez 'vuracağını' söylemişti. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD SORUMLU TUTULDU

Gelişmelerin ardından Venezuela Ankara Büyükelçiliği, saldırıların kaynağının ABD olduğu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Caracas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir.

Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz"

