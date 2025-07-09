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Trabzon 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak.

Trabzon 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 28°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında olacak. 11 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 22°C ile 28°C arasında seyredecek. 12 Temmuz Cumartesi günü alçak bulutların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24°C ile 28°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Alçak bulutların görüleceği 12 Temmuz Cumartesi günü, hava koşullarının ani değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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