Trabzon 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacaktır.

Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi beklenmektedir. 11 Ağustos Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık gündüz 27°C, gece 22°C civarında seyredecektir. 12 Ağustos Salı günü de hava açık kalmaya devam edecektir. Sıcaklıklar benzer seviyelerde olacaktır.

Trabzon'un Ağustos ayı genel olarak nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımanız da iyi bir fikirdir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur ve dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.

